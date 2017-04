La entrenadora de las “Linces” se capacitará en Estados Unidos

Marisa Brac, entrenadora del equipo de básquet femenino del Club Atlético San Isidro, viajará del 1 al 15 de julio junto a otras once colegas de toda la Argentina a capacitarse a los Estados Unidos.

Se trata del programa de intercambio sobre deporte, comunidad y cultura, que es auspiciado por la oficina de Sports United en el Departamento de Estado de los Estados Unidos con la colaboración de la Universidad de George Mason en Virginia, California.

Este interesante programa no sólo incluirá capacitaciones profesionales y técnicas sino también una serie de actividades vinculadas con el desarrollo del deporte en los Estados Unidos y su impacto en la comunidad. Además, las entrenadoras de nuestro país tendrán todos los gastos pagos que incluyen pasajes aéreos, viáticos, comida, alojamiento, visa y seguro médico.

El próximo 5 de junio deberán presentarse en Buenos Aires para tener una reunión con los organizadores, ya que allí les brindarán detalles de cómo será el itinerario del viaje.

Marisa, ¿cómo supiste de este programa?

Fue por casualidad que me enteré. Uno de los chicos que trabaja en San Isidro me envió la información de este programa de intercambio de entrenadoras de básquet femenino de Argentina. Así que ingresé a la página de la Embajada de Estados Unidos, averigüé de qué se trataba y ahí me anoté, total sabía que con inscribirme no iba a perder nada, sino al contrario.

¿Cuál fue el primer paso una vez anotada?

El primer paso fue completar un formulario en el que me preguntaban sobre mi formación en el básquet, dónde me había iniciado, en qué sede había realizado los cursos entre otras cuestiones más. Además de la parte basquetbolística, me consultaron cuál era mi aporte a la sociedad por medio del básquet y ahí les conté sobre la campaña de concientización del cáncer de mamas que hace desde el 2013 que llevamos a cabo en conjunto con todas las “Linces”, desde jugadoras, integrantes de la comisión y las diferentes instituciones que colaboraron y colaboran en esta lucha.

¿Cuándo te confirmaron que viajabas?

Pasaron varios días y recibí un mail desde la Embajada de Estados Unidos que me querían entrevistar por teléfono. Así que me llamaron el día y la hora pactada por ellos, indagaron más en todo lo que había respondido en el formulario y quedaron en confirmarme si iba a formarte parte del programa o no. Pasaron unas semanas, yo pensé que había quedado afuera ya, pero volvieron a hablarme para pedirme unos datos personales. Luego de dos semanas me confirmaron que había quedado seleccionada para formar parte de este programa de intercambio cultural y deportivo que tendrá lugar en la Universidad de George Mason en Virginia en los Estados Unidos.

¿De qué consta el programa?

El programa consta de dos partes. Por un lado nos van a dar una capacitación deportiva en español, ya que somos 12 entrenadoras de Argentina, y la otra parte está orientada con lo social. En cuanto a eso la idea es que vayamos por los diferentes estados del país, para ver cómo trabajan con el básquet y lo relacionan con lo social y cultural. Así que primero vamos a estar en la Universidad de George Mason en Virginia, y después iríamos a recorrer otras ciudades de Estados Unidos.

¿Conocés a las otras entrenadoras que viajan con vos?

Ya me puse en contacto con algunas de las entrenadoras que también viajan. Ellas son Marcela Margaría de Independiente de Rafaela, María Inés Vázquez de Sparta de Villa María, Sabrina de la Vitta de Santa Rosa de Santa Fe y Vanesa Lupina de Mendoza.

¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando te confirmaron que vas a Estados Unidos?

Cuando recibí la confirmación me emocioné mucho y me puse muy feliz. Sé que es una oportunidad que no podía dejar pasar, por el hecho de irme a capacitar a otro país y la experiencia y los conocimientos que voy a adquirir. Además, me permite seguir creciendo en esto que tanto me apasiona y también le va a dar un empujón al básquet femenino de San Isidro para que podamos seguir sumando.

¿Qué importancia le das a que el programa esté relacionado con lo social?

Lo que valoro mucho del programa también es que se conjugue el deporte con la parte social. No tengo dudas que nuestra amiga Paola Vasallo estuvo haciendo fuerzas para que se concrete esto y sobre todo para que continuemos con la campaña “Una Jugada Rosa”, para poder llegar a que todas las mujeres tomen conciencia acerca de la prevención del cáncer de mamas.