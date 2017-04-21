La radio mas deportiva de la ciudad

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Estación Deportiva
21 Abril, 2017
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POLIDEPORTIVO RECARGADO TIENE TRABAJO RECARGADO ESTE FIN DE SEMANA.

ESTE VIERNES 21/4 21.30  POLIDEPORTIVO RECARGADO. SAN ISIDRO DESDE VILLA ANGELA CHACO. RELATA GONZALO PACCIORETTI

SABADO 22/4 – COBERTURA EN INAUGURACION TORNEO HOCKEY  LOCAL DENOMINADO “CAROLINA PORPORATTO” COMO HOMENAJE A NUESTRA COMPAÑERA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ESTARA MUNDO HOCKEY

SABADO 16.30 PROMESAS DEL FUTBOL EN CANCHA DEL DEPORTIVO SEBASTIAN. RELATA NACHO PEREZ COMENTA SILVINA FUNES

DOMNGO 23/4 – 9 HS. COBERTURA LIGA JUVENIL INAUGURACION TORNEO 2017 CON PROMESAS DEL FUTBOL

10.HS. COBERTURA MUNDO HOCKEY PARA  LIGA CORDOBESA B2. CHARITAS VS. UNIVERSITARIO DE SEPTIMA DIVISION HASTA PRIMERA.

10.HS.COBERTURA MUNDO HOCKEY  LIGA LOCAL HOCKEY SEXTA Y PRIMERA

15.30  SPORTIVO BELGRANO VS. SOL DE AMERICA DE FORMOSA.POLIDEPORTIVO RECARGADO COMENTA OSCAR QUEVEDO

21.00 SEGUNDO JUEGO SAN ISIDRO VS. VILLA ANGELA CHACO. RELATA GONZALO PACCIORETTI PARA POLIDEPORTIVO RECARGADO

COBERTURA DE ESTACION TUERCA PARA EL CAR SHOW SANTAFESINO , EL KART EN SAN GUILLERMO Y TURISMO CENTRO SANTAFESINO