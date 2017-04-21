La radio mas deportiva de la ciudad

POLIDEPORTIVO RECARGADO TIENE TRABAJO RECARGADO ESTE FIN DE SEMANA.
ESTE VIERNES 21/4 21.30 POLIDEPORTIVO RECARGADO. SAN ISIDRO DESDE VILLA ANGELA CHACO. RELATA GONZALO PACCIORETTI
SABADO 22/4 – COBERTURA EN INAUGURACION TORNEO HOCKEY LOCAL DENOMINADO “CAROLINA PORPORATTO” COMO HOMENAJE A NUESTRA COMPAÑERA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ESTARA MUNDO HOCKEY
SABADO 16.30 PROMESAS DEL FUTBOL EN CANCHA DEL DEPORTIVO SEBASTIAN. RELATA NACHO PEREZ COMENTA SILVINA FUNES
DOMNGO 23/4 – 9 HS. COBERTURA LIGA JUVENIL INAUGURACION TORNEO 2017 CON PROMESAS DEL FUTBOL
10.HS. COBERTURA MUNDO HOCKEY PARA LIGA CORDOBESA B2. CHARITAS VS. UNIVERSITARIO DE SEPTIMA DIVISION HASTA PRIMERA.
10.HS.COBERTURA MUNDO HOCKEY LIGA LOCAL HOCKEY SEXTA Y PRIMERA
15.30 SPORTIVO BELGRANO VS. SOL DE AMERICA DE FORMOSA.POLIDEPORTIVO RECARGADO COMENTA OSCAR QUEVEDO
21.00 SEGUNDO JUEGO SAN ISIDRO VS. VILLA ANGELA CHACO. RELATA GONZALO PACCIORETTI PARA POLIDEPORTIVO RECARGADO
COBERTURA DE ESTACION TUERCA PARA EL CAR SHOW SANTAFESINO , EL KART EN SAN GUILLERMO Y TURISMO CENTRO SANTAFESINO