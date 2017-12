En la noche del lunes se disputaron las finales del Torneo Clausura de la Liga Juvenil de Fútbol de San Francisco. Los encuentros se llevaron a cabo en el Oscar C. Boero.

Deportivo Josefina se coronó campeón de Copa Estimulo sub 14, Estrella Verde se quedó con la final del Clausura sub 14 e Iturraspe con la final de sub 16.