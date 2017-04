Liga Juvenil este Domingo la primera.

LA PRIMERA FECHA.

CANCHA DE ITURRASPE. 9.00 Iturraspe vs. Juventud sub. 14, 10.15 Crecer vs. Dep. Malvinas sub 14 y 11.30 Juventud Estudiante vs. Def. Frontera en sub 16

CANCHA DE JUVENTUD UNIDAD. 9.00 Def. Sportivo vs. Hidraulica B en sub 14 – 10.15 Estrella Verde vs. La Hidraulica en sub. 14 y 11.30 Juventud Unida vs. Iturraspe en sub 16

CANCHA DE JOSEFINA. 9.00 Antartida A. vs. Crecer Bordeaux Sub 14- 10.15 Dep. Josefina vs. Freyre en sub 14 y 11.30 Josefina A vs. Josefina B en sub 16 – Queda libre La Hidraulica en Sub 16