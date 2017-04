Llaryora pidió a Macri que tome medidas para bajar la pobreza

El vicegobernador de la provincia de Córdoba le apuntó al gobierno nacional diciendo que le quitaron la retención a las mineras pero no resuelven el problema de los tamberos.

Al ser consultado por los datos del INDEC que indicaron más de 40% de Gran Córdoba, el vicegobernador de Córdoba Martín Llaryora deslindó responsabilidad de la provincia y cuestionó a la Nación por las medidas económicas que ha tomado.

Dijo que la pobreza en la Argentina 4 de cada 10 cae en ese escalafón, por lo que es un problema macroeconómico.

“La verdadera brecha ideológica o grieta que se discute todos los días es que 4 de cada 10 argentinos son pobres e indigentes, lo demás es cháchara”, sostuvo a RADIO ESTACIÓN 102.5.

“El gobierno nacional tiene que ocuparse de este tema, nosotros estamos con programas sociales, no quiero imaginar lo que serían estos números si nosotros no hubiéramos desarrollados la cataratas de programas sociales que estamos haciendo”, manifestó Llaryora.

Al mismo tiempo indicó que el Gobierno Nacional tiene que activar la economía. “Lo que está pasando con los trabajadores tamberos, no hay forma de que el gobierno siga mirando para otro lado. Les bajaron las retenciones a las mineras mientras que a los lecheros no le dan respuesta”, dijo.

En cuanto a los números de la pobreza, expresó: “No es un tema que lo debe solucionar el intendente de Brinkmann, o el gobernador de Córdoba, son temas más macroestructurales, la macroeconomía, nosotros no definimos la inflación, no manejamos la relación con otros países, no manejamos la impresión monetaria”.

“Cuando la Nación le erra dos o tres números metiste en la pobreza a uno o dos millones de personas”, enfatizó.

“Cualquier vecino no tiene ganas de armar un formulario para pedir un programa social, es una mentira. La gente quiere trabajo, vivir dignamente, sin pedir nada a nadie”, agregó el vicegobernador.

Sobre el final, volvió a cuestionar al gobierno de Mauricio Macri diciendo que habían hecho una propuesta clara que tenían una solución clara para el sector lácteo pero no la aplicaron todavía. “Van de reunión en reunión y no es fácil recuperar los puestos de trabajo. De la misma manera que se resolvió lo de las mineras, que pongan atención a este tema”, concluyó.