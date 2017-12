Los secretos de Zaffaroni: sentencias express, amistades polémicas y el insólito rol de su chofer

Respecto de los jueces del tribunal que había removido el expresidente, Zaffaroni señaló: “la imagen que se proyectó desde la Corte fue de docilidad al Ejecutivo. Verdadera o falsa, esa es la imagen que hay en la opinión pública”. “El Poder Judicial es poder, es político, es un poder del Estado, de la polis. Pero la partidización sí es un defecto. En cierto sentido, pese a que la terminología pueda sonar rara, diría que hay que aumentar la politización y disminuir la partidización. Ser más política y menos partidista. En el seno de la Corte de los Estados Unidos y en los tribunales constitucionales europeos hay debates políticos ideológicos, que se trasuntan en visiones jurídicas diferentes”, agregó en esa ocasión. “Pero el conflicto que planteó Nazareno (por el que Kirchner pidió al Congreso su destitución) me parece que no tenía estas características. No fue una cuestión ideológica, fue un planteamiento casi de tipo partidista, de una interna del PJ. De todas formas, debo decir en beneficio de Nazareno que me parece correcto que haya decidido dar un paso al costado antes de llegar al juicio político, porque hubiera sido un desgaste mucho mayor; el juicio político es una especie de show, un desgaste para la institución”.