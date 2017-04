Luego de la propuesta de casamiento, Leo y Mary visitaron Radio Estación

Leandro y Mariana estuvieron en los estudios de RADIO ESTACIÓN para comentar sobre la particular propuesta de casamiento que se dio en el último baile de El Loco Amato.

Leandro Galfre es un sanfrancisqueño que decidió proponer matrimonio a su novia Mariana Juárez en el baile del pasado jueves 13 de abril del “Loco” Cristian Amato en Bomberos de San Francisco.

“Todo el mundo escribe, gente que no conozco me escribe por todos lados”, comentaron. El video del momento que se dio en camarines fue levantado por el 12 de Córdoba, Kuarteto.com, Ritmo Punta, Canal 10, Canal de Miramar, entre otros medios.

Leandro es un cantante de nuestra ciudad que con su banda recorre varias localidades. Por tal motivo se animó a cantar junto a “El Loco” en el último baile.

“Esto se dio por las redes sociales, le mandé la solicitud al hermano que es el chofer y no me contestó, después de dos meses me respondió, le tiré la idea y en febrero me escribió de nuevo, me dijo que estaba todo cocinado que le demos para adelante”, explicó Leandro.

La pareja fue al baile y estuvieron con él en el camarín, donde se produjo el dueto y la propuesta de casamiento.

“Es una persona muy humilde, fue muy lindo que me canté ahí y me dé los anillos”, comentó Mary.