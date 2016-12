Marco Puricelli, tras la agresión que sufrió: “Estoy mucho mejor”

El joven sanfrancisqueño, que es consiliario egresado, fue salvajemente agredido por un grupo de militantes opositores en la última sesión del año en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. También fueron agredidos otros consiliarios, todos pertenecientes a la agrupación Franja Morada.

Luego de las agresiones sufridas Marco Puricelli dialogó con Radio Estación y aclaró: “Estoy mucho mejor…” además se refirió a la reforma política universitaria y explicó: “La reforma política implica el cambio de elección de autoridades unipersonales, es decir que a partir de ahora los decanos y los rectores se votan por voto directo de los estudiantes graduados, los no graduados, docentes y no docentes. Esto implicó una asamblea universitaria en la que todo el arco del kirchnerismo intentó obstaculizar para que se desarrollara…”

Marco comentó: “Las sesiones del consejo superior son públicas, puede ingresar cualquiera. Estamos hablando de una columna de casi 200 personas que llevó el kirchnerismo, ingresaron en plena sesión y empezaron a tener forcejeos porque intentaron avanzar sobre todo un grupo que fue en apoyo a esa sesión…”

En referencia a las agresiones sufridas Puricelli relató: “Yo estaba filmando, uno de los presidentes de la FUC de la alianza K que es Gabriel Domínguez, estudiante de filosofía y autoridad del gremio estudiantil me intenta robar el celular, se le cae al piso, yo me tiro al piso para recuperarlo… cuando logro recuperarlo, después de varios forcejeos, porque me lo intenta robar otra persona que estaba en la columna de ellos ahí empezaron a repartir patadas y puñetes, por suerte me pude tapar la cara…”