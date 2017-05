Más de medio millón de chicos cordobeses viven en la pobreza

Un estudio de Cippes revela que el 55,6% de los niños y adolescentes de Córdoba integran hogares que no cubren necesidades básicas. Son unos 564 mil menores de 17 años. La cifra incluye a 156 mil chicos en situación de indigencia y con dificultades alimentarias.

A fin de marzo, el dato oficial asombró primero y luego preocupó a buena parte de los cordobeses: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informaba que el 40,5 por ciento de los habitantes del Gran Córdoba vivían bajo la línea de pobreza.

El Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) reveló otros datos sociales que alarman, surgidos de la misma información e idéntica metodología del Indec: más de la mitad de los niños y adolescentes de la provincia de Córdoba crecen en un contexto de pobreza. Sus familias no logran cubrir sus necesidades básicas.

Los datos nacen del análisis de los últimos números de ingresos, canasta básica alimentaria y total de hogares por regiones del Indec. Cippes desagregó las cifras por franjas etarias y se concentró en la situación de la infancia dentro de ese mapa general de la pobreza en el país. La conclusión es difícil de digerir por las implicancias sociales que supone: en todo el país la situación empeora a medida que baja la edad de la población. “Infantilización de la pobreza”, indica el informe técnico.

Postal dolorosa

El análisis muestra una postal durísima para la infancia en Córdoba: el 55,6 por ciento de los niños y adolescentes de hasta 17 años de esta provincia estaban en condición de pobreza en el tercer trimestre de 2016.

Son unos 564 mil chicos que integran hogares que no satisfacen necesidades básicas de consumo en todos los rubros básicos: vivienda, transporte, vestimenta y alimentación, entre otros.

Córdoba es la provincia con peores indicadores de pobreza infantil de la Región Pampeana y la segunda peor –después de San Juan– si se consideran todas las jurisdicciones del país.

Los indicadores son todavía peores en lo que respecta a indigencia infantil. Según el Cippes, si se toman los datos de Indec para la franja de menores de 17 años, se obtiene que el 15,38 por ciento de los niños y jóvenes están en la indigencia, es decir, crecen en hogares con ingresos insuficientes para comprar una canasta básica alimentaria. Se trata de unos 156 mil chicos, incluidos dentro de la triste cifra de 564 mil niños y adolescentes que viven en condiciones de pobreza.

Los indicadores de Córdoba respecto a pobreza infantil están por encima del promedio nacional: a nivel país, los menores de 17 años en situación de pobreza representan el 46 por ciento, mientras que la media de indigencia infantil es de 10 por ciento.

Cippes hace una cruda lectura de lo que estos datos representan. “Es un fenómeno estructural que está lejos de resolverse en el tiempo si no se toman las medidas necesarias, y puede prolongarse en el futuro. Si sus condiciones de vida no mejoran sustancialmente en los próximos años, los niños y adolescentes que hoy viven en familias con ingresos que no superan el umbral de la pobreza tendrán menos posibilidades y oportunidades en el futuro para desarrollar su vida como adultos, insertarse sin dificultades en el mercado laboral y formar su propia familia en un entorno saludable”, advierte el informe.

Lejos de Rosario

Además, el informe tiene un apartado para comparar las situaciones del Gran Córdoba y el Gran Rosario, dos distritos demográficamente similares, pero con indicadores sociales muy diferentes: la pobreza infantil está 11 puntos por encima en Córdoba.

¿Cómo se explica esto? Una de las variables tiene que ver con la conformación de las familias en situación de pobreza: en el Gran Córdoba tienen una media de 5,83 integrantes, mientras en el Gran Rosario tienen 4,71 integrantes. Hay más niños en las familias pobres cordobesas.

También hay más ayuda estatal: 1.022 pesos mensuales por familia pobre en Córdoba y 612 pesos en Rosario, según Cippes. El gasto es mayor, no está claro que alcance.

15,3% en la indigencia. Según Cippes, 156 mil menores de 17 años no acceden a la canasta de alimentos.

