Masivo éxodo de venezolanos hacia Argentina: en dos años se quintuplicaron las solicitudes de residencia

“Yo estoy profundamente agradecida con éste país y con su gente, en seis años he conocido personas maravillosas y he tenido muy buenas experiencias. Considero que Buenos Aires no solo me recibió bien, sino que además, me abrió las puertas y me dio las herramientas necesarias para lograr todo lo que tengo ahora. Me siento muy cómoda y feliz”, indicó Chely, quien arribó al país en marzo de 2011 para hacer una maestría de Psicología cognitiva en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En estos seis años, junto a Saúl (30), su pareja, ya estuvieron al frente de tres emprendimientos: compraron la franquicia del bar Chupitos, y luego invirtieron en una cafetería (Encuentro) y un restaurante (Chicken Bros).