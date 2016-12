“Me parece que todavía no es realidad”

El entrenador de Sportivo Ariel Giaccone, en diálogo con RADIO ESTACIÓN se mostró contento tras firmar su primer contrato como profesional.

En la jornada del miércoles Ariel Giaccone, hasta ayer técnico interino, firmó su primer contrato como profesional y es oficialmente el nuevo director técnico de Sportivo Belgrano.

“Lo viví con mucha felicidad, mi primer contrato como profesional en esto del fútbol y me pone muy feliz porque es en el club donde todos somos hinchas en mi casa, desde que asumí hasta ayer me parece que todavía no es realidad”, comentó.

Respecto al sorteo del fixture que se realizó el miércoles señaló que “en la zona nuestra es muy parejo, el que menos sacó fue 14 puntos y el que más sacó hizo 19″.

En cuanto al equipo 2017 confirmó que Juan Manuel Aróstegui seguirá en el club. En lo que refiere a incorporaciones remarcó que “estamos pensando en el futuro del club, jugadores jóvenes, que tengan ganas de progresar, de estar en Sportivo Belgrano, la idea es buscar jugadores que hayan tenido un paso no solo en Argentina sino afuera, y algún destacado de Argentino B para que él progrese y el club también”.

El inicio de pretemporada será el 3 de enero y este jueves se reunirá con su cuerpo técnico para definir el trabajo futuro.