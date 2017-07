Nos hay nuevos casos de gripe A en San Francisco

El Dr. Valentín Vicente comentó que afortunadamente no se registraron nuevas afecciones con esta enfermedad en los últimos días. “Semanas atrás se habían confirmado unos 8 casos en total para San Francisco, pero están controlados”, afirmó.

Desde el Hospital Iturraspe de San Francisco informaron que en los últimos días no se registraron nuevos casos de Gripe A en la ciudad. En tanto que los casos positivos que se habían registrado semanas atrás son ocho. Los afectados son personas mayores que integran grupos de riesgo y que no estarían vacunados. No obstante desde el área de salud indicaron que todos los casos están controlados.

El Dr. Vicente volvió a pedir a todas las personas que integran un grupo de riesgo que cumplan con la vacunación pertinente en el hospital, la asistencia o el centro de salud que elijan.

Recomendaciones a la población ante la gripe A (H1N1)