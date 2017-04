Nueva campaña en Frontera: “Si no hay quien compre, no hay quien robe”

El concejal Claudio Origlia y el presidente del concejo deliberante de Frontera Oscar Martínez estuvieron en los estudios de RADIO ESTACIÓN y comentaron sobre la nueva campaña lanzada por el municipio.

“Si no hay quien compre, no hay quien robe” es el nombre de la nueva campaña lanzada desde el Honorable Concejo Municipal que cuenta con el apoyo de la Intendenta Victoria Civalero y que tiene como objetivo principal poner fin a este tipo de delitos y a la complicidad que, al comprar lo ajeno, ésto acarrea.

“La temática de la campaña tiende a generar la conciencia de que si comprás algo que fue malhabido generamos la delincuencia, en algunos casos puede haber sangre en el medio”, remarcaron.

Por otro lado destacaron que aquel que compra lo robado está penado con hasta tres meses de prisión.

Además pidieron la ayuda de la sociedad: “Necesitamos la ayuda de toda la comunidad, es un granito más de arena de colaboración para no comprar cosas a bajo costo, porque si sabemos que viene bajo costo es porque viene de un delito”.

Acompañados por el jefe de comisaría Ávila, explicaron a la sociedad sobre cuando deben hacer la denuncia, para comenzar con la investigación y para tener una estadística.

“Las denuncias han aumentando desde que comenzamos a hacer estas reuniones en los centros vecinales”, explicó Origlia.

“Otra de las problemáticas de los vecinos era que no hacían la denuncia porque no eran debidamente atendidos en la comisaría, esto se fue trabajando para garantizar que las denuncias y la presencia en la comisaría no generara más inconveniente sino que fuese contenido”, indicó por su parte Martínez.

Aunque reconocieron que no bajaron los delitos, explicaron que aumentaron las denuncias, número que antes era menor.