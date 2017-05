Otra compra sin licitación para la Policía

Dos mil pistolas semiautomáticas por 18.736.000 pesos. Eso es lo que el Ministerio de Gobierno de Córdoba autorizó a comprar sin licitación a través de la resolución 304/2017, a pedido del jefe de la Policía de la Provincia.

Si bien el monto de la operación hubiese requerido un llamado a licitación, el Gobierno se ampara tanto en la Emergencia Nacional (razones excepcionales de seguridad) como en el artículo 10 inciso “b” de la ley 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial). Esto es por la “existencia de urgencia manifiesta o necesidad imperiosa en la contratación de un bien o servicio”.

Por eso las armas fueron solicitadas invocando esta razón, fundada en “el movimiento diario de la dependencia (altas médicas, cambio de armamento, etcétera) y los próximos egresos de los centros de formación de los institutos policiales”. Esto llamó la atención del vocal por la oposición (UCR) en el Tribunal de Cuentas, que decidió no votar esta resolución, firmada el 25 de abril por el ministro Juan Carlos Massei.

En su negativa, Esteban Bría señala que dicha situación “no puede ser desconocida por los funcionarios (…) y la urgencia no puede fundarse en la falta de planificación y/o previsión”. Agrega que “la carencia de elementos de seguridad desnuda la falta de una política clara en la materia”.

El curso de policía dura nueve meses, por lo que habría tiempo suficiente para planificar una licitación de armas que sí o sí se entregan a los nuevos agentes.

Al ser consultado, Massei reiteró que “la lucha contra la inseguridad es legal, ajustada a derecho, rápida, con precios de mercado y tratando de comprar directo a fábrica”. Y agregó que “esto nos permite, por ejemplo, que los 250 móviles comprados de esta manera estén patrullando las calles entre junio y julio, y no en octubre próximo”. Dijo que “una licitación llevaría seis meses”. Y agregó: “Estamos en un problema y tenemos la obligación de proteger a la gente”. En el caso de las armas, argumentó que se necesita un recambio por otras más modernas, pero no explicó por qué la compra para cadetes no se previó cuando estos comenzaron el curso.

También dijo que todo depende siempre de las partidas que haya y prometió que las licitaciones serán más habituales “cuando tengamos stock –de móviles, chalecos, armas, etcétera–”.

Seguidilla

La metodología utilizada por la Provincia para compras relacionadas con seguridad no es nueva. Estos 18 millones de pesos se agregan a los 325 millones que en menos de un año se usaron para comprar, sin licitación y con carácter de urgencia, desde autos y chalecos antibala hasta conos naranja y servicios de albañilería.

La anterior fue por 106 millones, para 250 Fiat Siena 1.4, a 424 mil pesos cada uno, con 10 ítems extras para acondicionarlos como móviles policiales.

Pero hay otros expedientes, nacidos en el Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba:

Telecomunicaciones. 1.500.000 pesos, el 18 de julio de 2016. Las resoluciones 194/2016 y 20/2016 contrataron servicio de consultoría en telecomunicaciones para municipios y comunas del interior.

Uniformes. 3.753.600 pesos, el 18 de agosto de 2016. 800 uniformes para la Policía Barrial. Otra resolución también compró 1.600 uniformes por 4.328.000 pesos.

Bastones y linternas. Por 5.678.900 pesos. La resolución 208, del 19 de agosto de 2016, compró bastones, canalizadores, chalecos, conos, destelladores, linternas, matafuegos y reflectores para la Policía Caminera.

Motos. 15.950.000 pesos. En septiembre de 2016, 100 motocicletas para la Policía de Córdoba (resolución 522/2016).

Camperas. 3.620.925 pesos para 1.500 camperas para la Caminera.

Pick up. 80 camionetas para CAP y Caminera por 53.234.000 pesos (resolución 642/2016).

Casillas. Once casillas móviles y tres carros de transporte para la Policía Caminera. Monto: 6.025.430 pesos.

Infantería. 6.615.440 pesos en cuatro minibuses para la Guardia de Infantería (resolución 821).

Albañilería. Para arreglar un inmueble en O’Higgins 6115, en la ciudad de Córdoba, se usaron 2.358.869 pesos, según la resolución 832/2016.

Chalecos antibala. 50.700.000 pesos para tres mil chalecos antibala (resolución 904).

Autos. En enero de 2017 se adquirieron 105 vehículos policiales por 63.460.128 pesos.

Conos. En febrero se pagaron dos millones por seis mil conos naranja.

Casi todas las compras se realizaron a pesar de haber sido objetadas por Bría. “No cuestionamos la necesidad de equipar a la Policía, puesto que la seguridad está a la cabeza de los reclamos, pero las autoridades debieron realizar la licitación pública establecida por ley”, señaló.

