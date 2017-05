Otra de la Juvenil

El próximo domingo se viene otra fecha de la Juvenil. aqui esta el cronograma de partidos

Cancha juventud

9:00 =Defensores sportivo vs crecer bordeaux (14)

10:15=Juventud unida vs freyre B (14)

11;30=Defensores frontera vs juventud unida (16)

Cancha iturraspe

9;00=Deportivo Malvinas vs iturraspe (14)

10;15=Freyre A vs antartida (14 )

11;30=Josefina A vs iturraspe ( sub 16)

Cancha hidraulica

9;00=Hidraulica A vs crecer azul ( sub 14 )

10;15=Hidraulica B vs hidraulica C (sub 14 )

11;30=Josefin B vs hidraulica (sub 16)