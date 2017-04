Otra vez la psicosis en la ciudad: La policía asegura que no hay ninguna denuncia

Desde la fuerza desmintieron los audios que están circulando por la ciudad y creo un alerta en gran parte de la ciudad como muchas veces ha ocurrido.

Los audios que circularon a través de whatsapp indican que hay personas que intentaron secuestrar a menores en San Francisco y Frontera. Ante esto desde la policía aclararon que no existieron denuncias ni sospechar al respecto.

Además piden a todas las personas que si realmente fueron víctima de un hecho de esta característica, que realicen la correspondiente denuncia ya sea personalmente o telefónicamente.

A continuación el comunicado de la policía de la Departamental San Justo:

Esta Jefatura, les informa que en relación a los últimos audios que se viralizaran en las distintas redes sociales, se tomaron varias medidas de prevención, en primera instancia se corroboro distintas fuentes a los fines de constatar la veracidad de los hechos, tales como la Unidad Judicial, donde no se han radicado denuncia alguna; División Investigaciones, nadie fue comisionado a investigar ningún tipo de esos hechos; Comando de Acción Preventiva, ningún móvil fue comisionado ante un hecho de estas características, y por último en el Centro de Comunicaciones, no se registró ninguna denuncia telefónica de esta índole. No Obstante ello se informó a todo el personal policial a los fines de tener en cuenta y que se sumen los lugares y vehículos en mención al rol operativo de prevención. Se solita a todos las personas, si realmente fueron víctima de un hecho de esta caractristica que haga la correspondiente denuncia ya sea personalmente telefonicamente