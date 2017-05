Programación de la Liga Juvenil para este Domingo 28

Cancha juventud

9:00hs Juventud Unida vs Hidraulica

10:15hs Freyre (b) vs Estrella Verde

11:30hs J. Estudiante vs Hidraulica

Cancha Iturraspe

9:00 hs Iturraspe vs Crecer Azul

10:15hs Def Sportivo vs Antartida

11:30hs Josefina (B) vs Def Frontera



Cancha josefina:

9:00hs Hidraulica(C) vs Josefina

10:15hs Hidraulica (B) vs Freyre (A)

11:30 hs Josefina (A) Juventud Unida