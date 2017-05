Preocupación por posible instalación de una “Saladita” en la región

Comerciantes de la región se comunicaron con este medio para manifestar su preocupación ante la posibilidad de que se instale una “Saladita” en la localidad de Balnearia, y sostienen que esto impactará en comercios de toda la zona y en las mimas fuentes laborales.

Los comerciantes están alarmados porque entienden que la llegada de una “Saladita” va a repercutir en toda la región de manera negativa, y aseguran que será una competencia desleal para muchos rubros.

Según comentaron el propio municipio le habría dado el visto bueno a este proyecto, que ya tendría planificado unos 70 stand.

En tanto que los empresarios ya hicieron varios planteos ante el propio municipio y otros organismos con el fin de que se revea tal situación.

Cabe recordar que durante los últimos años se mencionó varias veces que este tipo de feria de ventas llegaría a la ciudad de San Francisco, pero finalmente nunca se concretó.

Rodolfo Yafar le encontró la vuelta. Pese a la oposición oficial, seguirá adelante con su proyecto de instalar en la ciudad de San Francisco un paseo de compras al estilo de “La Salada” que funciona en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La fecha de apertura es el 1º de octubre y Yafar ya inició la búsqueda de los futuros locatarios. Está orientada a fabricantes mayoristas o importadores de rubros como el textil, deportes, blanco y juguetes, y tendrán prioridad quienes estén radicados en la provincia de Córdoba.

El lugar cuenta con una superficie de 20.000 m2 y podrá albergar a unos 250 puesteros, según promete el impulsor de la iniciativa. El pedido de autorización ya ingresó a la Municipalidad de San Francisco, que deberá habilitar el paseo de compras que tendrá carácter de permanente. No obstante, cada locatario deberá tramitar su propia habilitación municipal para poder trabajar en el complejo comercial, de acuerdo a lo informado por la comuna. No se sabe aún si los puestos serán vendidos o solamente se alquilarán, ni tampoco a qué precio. Para que te des una idea, en La Salada un puesto de 2 por 2 m2 puede costar unos U$S 100.000 y es posible alquilarlo entre $ 3.000 y $ 3.500 mensuales.