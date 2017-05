Próxima fecha Liga Juvenil

El próximo Domingo la Liga Juvenil cumplira una nueva fecha de su programación habitual.

Cancha juventud

9:00 = dep las malvinas vs juventud unida

10:15= la hidráulica (A) vs Freyre ( A)

11:30= juventud unida vs Josefina (B)

Cancha iturraspe

9:00= estrella verde vs iturraspe

10:15=freyre (A) vs hidráulica (c)

11:30= iturraspe vs juv estudiante

Cancha hidraulica:

9:00= Josefina vs def de sportivo

10:15= crecer bordeaux vs la hidraulica( B)

11:30= la hidraulica vs josefina (A)

En caso de lluvia los partidos de la cancha de la hidraulica se jugarian en josefina