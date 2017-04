Radio Estacion tendra representante en el Rally Provincial

Este fin de semana se llevara a cabo la segunda fecha del Rally Provincial en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, y Radio Estación tendrá su representante en la ruta del Rally.

Se trata de nuestro compañero Maximiliano Airaudo quien integra el staff de Estación Tuerca y después de casi un año sin estar en actividad vuelve a la butaca derecha de una de las competencias mas importantes a nivel nacional.

Después de aquel recordado accidente en mediados de junio del 2016, el joven periodista había hecho abandono de la actividad. Pero el día miércoles le llego una llamada desde Alta Gracia con la propuesta. Sin dudarlo Airaudo dio el si y desde este fin de semana retorna a la actividad.

Lo hará a bordo de un Fiat Siena categoría N7 pilotado por el experimentado piloto de Alta Gracia Walter Candiotto.

Maxi al respecto nos decia ” Es muy bueno volver y mas que todo al amor de mi vida como lo es el rally, estoy a gusto de navegar a Walter si bien aun no lo conozco he tenido muy buenas referencias de el y es un piloto el cual me va a enseñar y no dudo en que nos adaptemos rápido arriba del auto. No es lo mismo navegar en lo llano que en la montaña, pero la experiencia de Walter y de algunos navegantes amigos me voy a ir adaptando. Para concluir Maxi agradeció a Fernando Vallero por hacer el contacto con Walter, a Sergio Checo Toledo, Gustavo Toffoli por prestarme indumentaria al igual que a Federico Bacci también por prestarme indumentaria , a Lolo Garetto y a Ezequiel Giovannini por la ayuda para que pueda volver a la actividad.