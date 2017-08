Reclamo de vecinos de barrio Plaza San Francisco: “no puede entrar ni una ambulancia”

Cansados del deplorable estado de Av. Los Inmigrantes, los vecinos de barrio Plaza San Francisco manifestaron este lunes por la tarde y la noche.

En un principio el reclamo se dio a través de las redes sociales, en horas de la tarde se presentaron en Av. Maipú con quema de cubiertas y pancartas, en tanto que por la noche se congregaron al frente del Palacio Municipal por Av. 9 de Julio.

“El camino no se puede transitar más. No podemos salir del barrio, no podemos ir a trabajar, tampoco mandar los chicos a la escuela”, expresó uno de los vecinos.

Además aseguraron que en estas condiciones si alguien sufre un problema de salud no entra ninguna ambulancia.

Desde la Municipalidad de San Francisco recibieron a los vecinos para recepcionar los reclamos.