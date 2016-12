Oyentes se quejaron por vecinos desaprensivos que ensuciaron la esquina de Misiones y Larrea.

La falta de respeto a los códigos de convivencia y cuidado del ambiente se pusieron en evidencia también a fin de año.

¿Cómo se controlan estas situaciones? ¿Cómo proceden en otros países o ciudades en donde pudieron ordenarla?

Más allá de que apliquen o no medidas los gobernantes de turno, parece ser que si no hay una toma de conciencia por parte de los ciudadanos esta problemática no se solucionará.