San Francisco sede del primer Taller sobre Prevención de las adicciones

En el marco del Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, el intendente Ignacio García Aresca encabezó la firma de un convenio de cooperación conjunta entre la Agencia Córdoba Joven, la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones y la Municipalidad de San Francisco para la realización del primer Taller de Prevención de las Adicciones destinados a estudiantes de nivel secundario, el cual tuvo lugar en la jornada de hoy en el Teatrillo Municipal.

Estuvieron presentes en esta ocasión el presidente de la Agencia Córdoba Joven Paulo Cassinerio, el secretario Darío Gigena Parker de la Secretaria de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia, la legisladora provincial Graciela Brarda, el secretario de Salud municipal Fernando Giacomino y el director general de Desarrollo Social Andrés Manias.

En ese marco, Cassinerio de la Agencia Córdoba Joven manifestó: “Estamos muy agradecidos al intendente Ignacio García Aresca por permitirnos realizar esta lanzamiento muy importante, a través de una firma de convenio entre la Agencia Córdoba Joven y la Secretaría de Prevención de Adicciones, donde dos instituciones del estado provincial trabajaremos en conjunto llevando cursos de prevención de las adicciones a jóvenes en toda la provincia de Córdoba. Asique nos solamente firmamos el convenio, sino que iniciamos hoy aquí en San Francisco el primer curso de prevención”.

En tanto, Darío Gigena Parker de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones sostuvo: “La idea es hacer talleres de fortalecimiento emocional, no se van a abordar solamente temas vinculados a las drogas porque ya está demostrado que hablar de drogas, sean legales o ilegales, desde el punto de vista del desarrollo evolutivo del adolescente, el cerebro no distingue entre la droga legal o ilegal, le produce daño de todas manera y le resta oportunidades. Por eso nuestro trabajo está más vinculado al desarrollo positivo de los adolescentes, protegerlos frente a estos problemas, no sólo el problema de drogas sino también el bullying, la violencia, violencia de género, problemas de autoestima y otras dificultades que pueden ser factores de riego para las adicciones también, por eso se llamas Talleres de Fortalecimiento Emocional. Vamos a trabajar en dos etapas, los tres primeros años del nivel secundario y después los últimos tres años de este nivel, igual trabajamos con herramientas que pueden aplicarse a todas las edades”.

Por último, García Aresca se refirió a la importancia de llevar adelante este tipo de acciones en la ciudad: “Primero quiero agradecer a la Agencia Córdoba Joven y a la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de participar en este encuentro, nosotros desde este gobierno municipal tomamos la decisión muy firme de trabajar en lo que refiere a las adicciones y hemos lanzado un programa municipal y hoy firmamos este acuerdo con ambas entidades provinciales para llevar este programa a toda la provincia y realizar este primer taller en nuestra ciudad, una propuesta fundamental para todos los jóvenes, para brindarle las herramientas ante este flagelo. Estamos convencidos que a esta problemática no hay que esconderla si no que hay que abordarla, a los jóvenes prevenirlos y al adicto ayudarlo, por eso hace una semana junto al vicegobernador Llaryora, la Secretaría de Adicciones, desde el ministerio de Salud y por una decisión de nuestro gobernador Schiaretti, es que llevamos adelante la decisión de realizar el primer Centro Terapéutico en San Francisco que funcionará en el Hospital Iturraspe, para trabajar en recuperar de las adicciones, pero debemos trabajar en la prevención ya que es fundamental”.