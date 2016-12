Se inauguró la Plazoleta de la Salud en la Plaza General Paz

En la mañana de hoy, el intendente municipal Lic. Ignacio García Aresca y el comité de damas del Club de Leones San Francisco, dejaron inaugurada oficialmente la segunda Plazoleta de la Salud, ubicada dentro de la Plaza General Paz.

Estuvieron presentes además los secretarios municipales de Infraestructura y Servicios Públicos Ing. Oscar Enrico, de Gobierno Dr. Gustavo Piscitello, de Economía Cr. Gerardo Pintucci, de Salud Dr. Fernando Giacomino, de Desarrollo Económico, Social y Educativo Cr. Marcelo Moreno y de Inversiones y Hábitat Cr. Roberto Podadera, demás funcionarios y directores municipales, integrantes del Club de Leones San Francisco encabezadas por su presidenta Sra. Beatriz Mina, el presidente del centro vecinal de barrio Catedral Cristian Canalis y público en general.

Tras el descubrimiento de una placa identificadora por parte de las autoridades presentes, la presidenta del Club de Leones San Francisco manifestó: “En el afán de servir, de ser útil, de darse a los demás es de donde deriva la fortaleza del leonismo. Cuando se propone una actividad, los leones convencidos en emprender, se dedican a ella con todo entusiasmo. Planificamos esta obra con una participación activa a través de un puñado de mujeres: Las Damas Leonas. Para mí es un verdadero orgullo llevar la antorcha camino al centenario”.

Posteriormente, la presidenta del comité de damas del Club de Leones de nuestra ciudad, Norma de Toraza, agregó: “En el desfile de moda que organizamos este año logramos reunir los fondos necesarios para comprar los aparatos de gimnasia aeróbica urbana. En este caso se pidió el permiso a la municipalidad para su instalación, quienes además del permiso, nos brindaron su colaboración. La intención es bridar a la comunidad accesorios que son útiles para la salud y la distracción cotidiana. Agradezco al león Elvio Bruno y su esposa Carmen por ser el nexo con la municipalidad. Esperamos haber realizado algo realmente útil y que lo disfruten quienes lo necesiten.”

Por último, el intendente Ignacio García Aresca dijo: “Venir a esta plaza a la cual conozco muy bien desde chico ya que soy del barrio, verla como mejoró y poder participar junto a las instituciones de la ciudad me pone muy contento. Quiero agradecer la forma de actuar del Club de Leones, que no se queda con palabras sino con hechos, trabajando junto a nosotros cada uno desde su lugar y pensando en el bien común de la sociedad. También agradecer al presidente del centro vecinal del barrio Catedral por conformar una comisión que no existía hasta hace unos años para poder ser el nexo entre los vecinos y el municipio. Mucha gente hace deporte diariamente en la Plaza General Paz, pero faltaban estos juegos para poder complementar la actividad física, entonces decidimos encarar su puesta en funcionamiento una vez que concluimos el arreglo de las veredas y la refuncionalización de este popular espacio, cosa que se cumplió y por eso avanzamos con esta plazoleta. Esperamos que lo puedan disfrutar y los cuiden”.

Para finalizar el acto, autoridades municipales y del Club de Leones intercambiaron obsequios a modo de agradecimiento por el trabajo en conjunto para la concreción de este proyecto.

Cabe recordar que la de Plaza General Paz es la segunda Plazoleta de la Salud existente ya que la primera funciona desde hace varios meses en el Paseo Cervantes.