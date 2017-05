Según el Colegio de Abogados la Justicia local está “en crisis”

Desde el organismo local emitieron un comunicado donde expresan su preocupación ante la situación de la Justicia.

Consideran que la Justicia nacional y provincial repercute a nivel local.

A continuación el comunicado del organismo:

“Como dan cuenta casi todos los medios de prensa de la provincia, el sistema judicial se encuentra atravesando una profunda crisis que ha provocado el colapso de algunos fueros con las consecuentes demoras en los distintos procesos. A ello se le agrega una considerable demora en la cobertura de las vacantes, tanto de funcionarios como de magistrados lo que agrava aún más las demoras en perjuicios de los justiciables.-

Nuestra ciudad no es una excepción, y la situación actual es particularmente grave, exigiéndonos a todos los que somos parte de este sistema, un esfuerzo específico para tratar de superarla a la brevedad.-

En efecto, la designación de quien fuera Juez de Control en la Cámara en lo Criminal y Correccional de nuestra ciudad, provocó la vacante de dicho juzgado. Por este motivo, la Juez de Ejecución Penal, debió asumir las funciones de ambos juzgados. Y atento a que había casos elevados a juicio en los que había intervenido como juez de control, el nuevo camarista debía apartarse en los mismos y esas funciones también debieron ser asumidas por la referida Juez. Es decir, que tenía tres funciones a cargo, lo que indudablemente, provocó un funcionamiento irregular en todos los casos.-

Debe tenerse especialmente en cuenta, que en nuestra ciudad existe el denominado “plan piloto” en el fuero penal, consistente en un juicio abreviado para casos de flagrancia que conlleva audiencias casi diarias en el Juzgado de control. Lo mismo ocurre con los casos de ejecución penal en los que los condenados en prisión plantean distintos recursos que deben ser resueltos en audiencias. Y en la Cámara Penal, también se fijan varias audiencias por semana.-

Las consecuencias se advierten fácilmente. Sobrecarga injustificable de tareas en una funcionaria que provoca el funcionamiento irregular de los tres tribunales y la generación de demoras que afectan tanto a las personas detenidas que ven triplicado el plazo para revisar su detención como a las víctimas de los delitos que no reciben un pronunciamiento judicial oportuno.-

Para empeorar aún más la situación, se produjo una situación coyuntural que ha dejado el sistema judicial al borde del colapso. La Juez de Ejecución Penal obtuvo su licencia anual y la Juez de Menores, que podría haberla sustituido, sin perjuicio de que con ello las demoras hubieran afectado a un fuero mas, fue licenciada por indicación médica, quedando así cuatro juzgados vacantes, además del reemplazo en la Cámara Penal. Por lo tanto, la Juez de Conciliación Laboral, debía asumir todos reemplazos consecuentes.-

En conclusión, se atrasó el Juzgado de Control; el de Ejecución Penal; el de Menores, que tiene además asignada la competencia de Violencia Familiar con todo lo que eso implica en estos días; el de Conciliación, que ya venía afectado por la falta de estructura compatible con la litigiosidad de dicho fuero; y por supuesto, la Cámara Penal, que al tener asignada también la competencia Correccional, no podía fijar ni siquiera las audiencias por los casos culposos, principalmente accidentes de tránsito, siendo la única que existe para todo el Departamento San Justo.-

Debe advertirse la gravedad que tiene la situación planteada para todo el sistema judicial de nuestra ciudad.-

Pero no se agota con esto la crisis. También se encuentra vacante la Fiscalía de Cámara, debiendo asumir su reemplazo los Fiscales de Instrucción de nuestra ciudad, provocando así demoras en sus respectivos despachos. Y la igualmente grave situación que atraviesa la Asesoría Letrada desde el año pasado, que además de una vacante aún no cubierta, ha recibido la asignación de distintas nuevas competencias, tornando imposible el cumplimiento adecuado y oportuno de sus funciones.- Por este último caso, se producen demoras en todos los fueros, incluido el civil, así como la atención de los que acuden a esa oficina para su atención.-

Esto nos permite asegurar, sin exagerar que el servicio de justicia no funciona en esta circunscripción. Los justiciables no sólo cargan con la ya considerable demora de los procesos judiciales, sino que además se encuentran casi imposibilitados de obtener alguna respuesta, cualquiera fuera su reclamo.-

En ejercicio de nuestras funciones, hemos realizado todas las gestiones posibles para revertir esta grave situación, manteniendo reuniones con el Tribunal Superior de Justicia y con autoridades provinciales, como así también con la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba, la que respalda totalmente nuestras peticiones. Desde el Tribunal Superior de Justicia, se va a tratar de encontrar un reemplazo entre el listado de voluntarios inscriptos para ello, ya que no existen integrantes en el orden de mérito del Consejo de la Magistratura. Y los llamados a concursos para cubrir las vacantes, llevarán más de un año, pese a que el de Fiscal de Cámara ya estaría por rendirse.-

Lamentablemente, esta grave situación no podrá ser resuelta rápidamente, razón por la que nuestra intención es, en primer lugar, advertir a la gente que este es el motivo de las considerables demoras que se están produciendo en los juicios. No somos los abogados los que generamos esto. Por el contrario, estamos todos los días tratando de encontrar alternativas que permitan mejorar el servicio de justicia, ya que con ello no sólo nos favorecemos en nuestra actividad, sino que además podremos darle respuestas más adecuadas en el tiempo a nuestros clientes.-

Asimismo, entendemos que todos tenemos una responsabilidad que asumir frente a esta crisis. Los abogados, tratando de colaborar con el Tribunal para que atraviese la coyuntura. Pero los jueces y funcionarios también deben entender que estamos ante una situación grave que requiere un esfuerzo especial y que la forma tradicional de trabajo no resultará suficiente.-

Nos consta que desde la superintendencia han formulado los requerimientos de todos los casos al Superior Tribunal de justicia, quien tiene la responsabilidad de encontrar la solución. Pero de nada sirve pedir respuestas si no se asume que de esta manera no se puede seguir.-

Cuando la Justicia no llega, se pone en juego la paz social. Y no se puede seguir poniendo excusas a la gente, que ya de por sí, no creen en la Justicia. Habrá que reformar los procedimientos, reformular los esquemas, dotar de más jueces y funcionarios al plantel actual, incorporar otros profesionales, encontrar nuevos métodos de resolución de conflictos, reducir la exacerbada litigiosidad, etc. Pero mientras tanto, debemos hacer un esfuerzo personal entendiendo que de nosotros depende que se mantenga la paz social. Si no comprendemos la trascendencia de nuestra responsabilidad, del esfuerzo que nos reclama la sociedad, no tendremos excusas.-

Debemos tener claro, como decía Simón Bolívar, que la Justicia es la reina de las virtudes republicanas, ya que sólo ella sostiene la igualdad y la libertad.-”