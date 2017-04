Sol Pérez, confirmada para Bailando por un Sueño 2017

Gastón Soffritti, Yanina Latorre, Nai Awada y El Polaco son algunos de los famosos que forman parte de la lista de confirmados para la próxima temporada de Bailando por un Sueño 2017 y, en las últimas horas, se sumó también la modelo Sol Pérez.

Mientras se destaca en la pantalla de TyC Sports y reemplaza a Marcela Baños en el programa Pasión por América, la joven aceptó la propuesta de Ideas del Sur para formar parte del certamen de Marcelo Tinelli y en pocos días iniciará los ensayos del primer ritmo junto al bailarín Fernando Bertona.

“No me lo esperaba. Es más, todavía no lo creo, no soy consciente de que voy a estar en el Bailando. Todavía no arranqué los ensayos entonces no me doy cuenta, pero a medida que se vaya acercando el momento de debutar en la pista creo que me va a agarrar histeria”, expresó Pérez al sitio eltrecetv.com

Recordemos que, por el momento, la fecha para el gran regreso de Marcelo Tinelli con ShowMatch está pautado para el próximo lunes 15 de mayo.