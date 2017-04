“Sportivo es un club preparado para jugar en la B Nacional”

Así lo expresó el presidente de la institución Rubén Finetti a RADIO ESTACIÓN 102.5, en el marco del cumpleaños 103 del conjunto “Verde”. Al mismo tiempo habló sobre la medida que tomaron los jugadores por falta de pago de los salarios.

“El club es de los socios y eso hace que estemos todos cumpliendo años, son 103 años, es mucho tiempo y también marca que el club está por arriba de todos nosotros, muy feliz de estar en este momento presidiendo el club”, de esa forma Finetti se refiría sobre el aniversario de Sportivo.

Asimismo Finetti se refirió a un posible ascenso al Nacional B, “es la categoría que nos corresponde”. “La institución está preparada para estar en la B Nacional, está entre los mejores clubes del fútbol argentino, consideramos que nos pueden faltar algunas cosas pero el paso por la B Nacional nos ha profesionalizado mucho”, agregó.

“Hoy a pesar de ser un día histórico por el cumpleaños puede ser el día de un récord por la cantidad de partidos que no se pierde”, comentó Finetti.

Consultado sobre la protesta de los jugadores, quienes no concentraron por falta de pago, el presidente del club se presentó y les dijo a los jugadores que esta semana que pasó era muy difícil juntar el dinero para el pago, “no lo veo tan grave en el sentido de que estamos tranquilos, estamos haciendo un trabajo muy grande, se ha puesto un dinero muy importante en las canchas sintéticas, no es por eso que no cobraron sino que el dinero no estaba físicamente y la idea es que esta semana cobren todos”.