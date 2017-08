Stolbizer, en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad

“Es imprescindible una ley de responsabilidad penal juvenil, pero no pondría como prioridad la discusión sobre baja de la edad de imputabilidad, en principio no estoy de acuerdo”, sostuvo la actual diputada del GEN. Agregó que “podría considerar la excepcionalidad” en delitos gravísimos, pero opinó que esa medida no estaría de acuerdo con los pactos firmados por la Argentina en materia de derechos del niño.

Consultada por Radio Mitre sobre los principales temas que podría votar si llega al Congreso, Stolbizer dijo que estaba “a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo”. “Es un a aberración que una mujer que intenta hacer eso (en referencia a un aborto) vaya a la cárcel”, dijo.

En materia de consumo de marihuana, recordó que la propia Corte Suprema señaló que “no se puede penalizar el consumo para uso personal” y dijo que la despenalización de la droga ayudaría a “evitar el negocio de los narcos”.

Telam