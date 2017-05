Vecinos indignados por conductores imprudentes en Camino a barrio Plaza San Francisco

Oyentes de la radio cuentan que ven todos los días conductores de autos circulando a alta velocidad o hablando por celular en Av. Los Inmigrantes, zona donde se producen varios accidentes y el sábado 22 de abril murió el matrimonio Rojo tras ser atropellado por un auto marca Ford K.

“Hola franco buen día, te quería comentar que hay gente que no entiende, o no le importa la vida suya o de los demás, o no escarmienta lo que sucedió. Salgo como todos los días a hacer ciclismo y cerca de las 14:30 hs volvía por av. De los Inmigrantes, de plaza hacia la ruta, y en sentido contrario venia un ranault megane blanco a alta velocidad, y cuando pasa frente a mi veo que venía hablando por teléfono. Que bronca te da, saber que te menosprecian por andar en bici y que se creen los dueños de la calle, después si pasa un accidente fatal el ciclista no se puede defender y el conductor del vehículo utiliza cualquier artimaña para zafar, mientras tanto se llevan una vida”, expresan un vecino.