Villa María conmovida: 3 femicidios en 4 meses

La ciudad no se explica la sucesión de mujeres asesinadas. En la provincia se cuentan cinco casos en lo que va del año. El Senado aprueba quitar la patria potestad a femicidas

Villa María. Tres femicidios en cuatro meses. Una mujer baleada y dos estranguladas. A la última, además, la quemaron. Villa María no sale de su asombro: sufrió tres de los cinco femicidios registrados en lo que va del año en Córdoba. Cuando parece que la brutalidad ya no volverá a ocurrir, que ya se gritó, se pidió y se marchó bastante, pasa de nuevo.

“La tristeza en Villa María es total. Hablás con la gente y están todos mal”, cuenta Marisa Sánchez un día después de confirmarse el hallazgo sin vida de Tamara Córdoba (20), a quien conocía “de vista”.

Marisa tiene en carne viva el recuerdo de otro femicidio, el de Alicia Copa, cometido a pocas cuadras de su casa. En su comedor, Caritas Felices, ella colaboraba con la comida para los chicos del barrio La Calera. “Todavía no nos podemos recuperar. Hablamos de ella todos los días. Y ahora, lo de Tamara. Es muy triste lo que está pasando”, apunta la mujer.

Contó que se entera de casos de violencia de género “a cada rato” y no sabe qué hacer. “Hoy es noticia en todo el país. Pero en una semana nos olvidamos. Siento que protestamos y no conseguimos nada. Al contrario, parece que le dieran más fuerza al hombre. Necesitamos un Estado más presente, aunque no sé cómo”, agregó.

El 15 de enero, Franco Benítez (35) golpeó y asfixió por estrangulamiento a María Luján Aguilera (34), que lo había ido a visitar a la cárcel. Tras matarla, se suicidó en su celda. El 13 de marzo, Alicia Copa (48) fue muerta de un balazo por José Angeloni (45), quien con la misma arma se quitó la vida. Este 22 de abril, Alan Barrios (21) está acusado de golpear y estrangular a Tamara, para más tarde quemar el cuerpo. Las tres eran madres de Villa María. Cuatro pequeños niños quedaron huérfanos. Y la comunidad, azorada.

Anoche, una concentración tenía lugar en el Centro de Villa María. Las movilizaciones y los proyectos contra la violencia de género tienen varios años en esta zona, desde que Claudia Rodríguez (36) fue asesinada a mazazos por su exmarido frente al colegio de sus hijos, en 2011. Pero los casos siguen ocurriendo.

El Concejo Deliberante de Villa Nueva, ciudad pegada a Villa María, reflotó ayer un proyecto que dormía en comisión desde 2016: se declaró por unanimidad la emergencia por violencia de género durante dos años. Edgardo Garmendia, presidente del Concejo, dijo que el espíritu de la ordenanza es “concientizar y reconocer la problemática”, y reclamó que actúen la Provincia y la Nación.

Concejales de la minoría de Villa María pidieron ayer desarchivar proyectos similares de 2012 y 2016. Uno de ellos contaba con un respaldo de mil firmas. Nunca fueron tratados por los ediles. La edil Nora Landart apuntó: “Podríamos tener más recursos de asistencia a mujeres maltratadas, contención a víctimas colaterales y reeducación de victimarios”, remarcó.

En ambos municipios hubo algunos avances: se otorgan permisos especiales a las víctimas y se abrió un albergue temporario para ellas en Villa María.

En la Justicia, la exjueza de Familia, Cecilia Fernández, se jubiló sin tener respuesta a sus reiterados reclamos por falta de recursos para brindar atención y contención suficiente a las víctimas. Los botones antipánico no alcanzan.

Causa judicial. Por la muerte de Tamara, la causa judicial iniciada aguarda los resultados de los peritajes ordenados, mientras el imputado Barrios sigue detenido.

Piden que “el Pato” Cabrera vaya a juicio. El golfista está acusado de golpear a su exnovia. La fiscal Jorgelina Gutiez pidió elevar a juicio la causa en la que el golfista cordobés Ángel “Pato” Cabrera está acusado de lesiones leves en perjuicio de su expareja, la policía Cecilia Paola Torres Mana.

El hecho por el que se lo acusa ocurrió el 20 de diciembre de 2016 cerca de las 6.30, cuando la mujer salía del barrio La Catalina, ubicado en avenida Bodereau al 8600. El deportista negó los hechos y se abstuvo de declarar.

La Voz del Interior